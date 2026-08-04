«ПСЖ» согласовал контракт с новым вратарём. Скира раскрыл требования «Пармы» за переход

Японский вратарь «Пармы» Дзион Судзуки достиг принципиального соглашения с французским «Пари Сен-Жермен» о контракте до 2031 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, «Парма» запросила за переход японца € 40 млн с учётом бонусов. Отмечается, что «ПСЖ» уже готовит для «Пармы» новое предложение по трансферу.

Ранее сообщалось, что французский гранд направил «Парме» предложение в размере € 33 млн за переход Судзуки.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии. Отметим, в составе парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.