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«ПСЖ» согласовал контракт с новым вратарём. Скира раскрыл требования «Пармы» за переход

«ПСЖ» согласовал контракт с новым вратарём. Скира раскрыл требования «Пармы» за переход
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Японский вратарь «Пармы» Дзион Судзуки достиг принципиального соглашения с французским «Пари Сен-Жермен» о контракте до 2031 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, «Парма» запросила за переход японца € 40 млн с учётом бонусов. Отмечается, что «ПСЖ» уже готовит для «Пармы» новое предложение по трансферу.

Ранее сообщалось, что французский гранд направил «Парме» предложение в размере € 33 млн за переход Судзуки.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии. Отметим, в составе парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.

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