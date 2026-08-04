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«Дырка в бюджете в 2 млрд». Гурцкая объяснил проблемы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

«Дырка в бюджете в 2 млрд». Гурцкая объяснил проблемы «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовой ситуации, в которой оказался «Локомотив» на старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Как будто команда просто рассыпается.

— Что делать?
— Без очень серьёзных трансферов эту команду не спасти.

— Почему даже какие-то трансферы не происходят?
— Нет денег.

— Есть продажи.
— Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег — им их давали. Сейчас этого не происходит. Такая ситуация у РЖД — они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.

— Они продали Воробьёва.
— Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова. Если бы пришло десять миллионов за Монтеса и двадцать за Батракова, это спасало бы. Семь миллионов пока их не спасают.

— Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?
— Да, пока так, — сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.

После двух туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал одно очко и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

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