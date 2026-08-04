«Латышонок творит чудеса». Мор – о составе «Балтики»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил состав «Балтики» и отметил игру Евгения Латышонка в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Балтика» не сильно изменилась в сравнении с прошлым сезоном. Другое дело, что исполнители у них были сильнее. Равноценной замены ушедшим нет — кроме одной позиции. Латышонок творит чудеса и выручает команду, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

29 июля голкипер перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в «Балтику». Ранее Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.