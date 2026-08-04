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«Ливерпуль» провёл переговоры по трансферу Забарного из «ПСЖ» — источник

«Ливерпуль» провёл переговоры по трансферу Забарного из «ПСЖ» — источник
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«Ливерпуль» провёл первые переговоры о переходе защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного. Об этом сообщает инсайдерский аккаунт DaveOCKOP в соцсети X.

По информации источника, представители защитника сами связались с «Ливерпулем», как только узнали о заинтересованности мерсисайдцев в футболисте. Отмечается, что к соглашению прийти не удалось, но переговоры продолжаются. Утверждается, что парижане заплатили € 63 млн за Забарного и вряд ли одобрят продажу по сниженной цене этим летом.

Илья Забарный пополнил состав «ПСЖ» летом 2025 года. На его счету 37 матчей и один гол за команду. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 40 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

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