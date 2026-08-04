«Спартак» при Карседо возглавил рейтинг РПЛ по волевым победам в 2026 году
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«Спартак» при испанском специалисте Хуане Карлосе Карседо выиграл четыре из семи матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых уступал в счёте. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
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02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
По информации источника, этот показатель является лучшим результатом по волевым победам с начала 2026 года. «Спартак» с четырьмя победами опередил сразу две команды: «Краснодар» и «Оренбург», которые трижды праздновали успех в матчах, где уступали в счёте в этом году.
Отметим, при сербском специалисте Деяне Станковиче у «Спартака» было лишь две волевые победы в 17 матчах, в которых уступали в счёте. Напомним, «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ переиграл «Ахмат» со счётом 2:1.
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