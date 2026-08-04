«Спартак» при Карседо возглавил рейтинг РПЛ по волевым победам в 2026 году

«Спартак» при испанском специалисте Хуане Карлосе Карседо выиграл четыре из семи матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых уступал в счёте. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

По информации источника, этот показатель является лучшим результатом по волевым победам с начала 2026 года. «Спартак» с четырьмя победами опередил сразу две команды: «Краснодар» и «Оренбург», которые трижды праздновали успех в матчах, где уступали в счёте в этом году.

Отметим, при сербском специалисте Деяне Станковиче у «Спартака» было лишь две волевые победы в 17 матчах, в которых уступали в счёте. Напомним, «Спартак» в матче 2-го тура РПЛ переиграл «Ахмат» со счётом 2:1.