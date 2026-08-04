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«Ещё есть время до декабря». Неймар высказался о возможном завершении карьеры

«Ещё есть время до декабря». Неймар высказался о возможном завершении карьеры
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Нападающий «Сантоса» Неймар поделился мыслями о возможности завершить профессиональную карьеру в футболе.

«Я не думаю о завершении карьеры. У меня контракт с «Сантосом» до декабря, я хочу сделать всё возможное для клуба. После этого я рассмотрю свои варианты. Остаться, уйти, завершить карьеру, продолжать играть… Я не знаю! До декабря ещё есть время. Посмотрим», — приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, Неймар вернулся в родной «Сантос» в 2025 году, его контракт действует до конца декабря текущего года. В 2026 году форвард забил восемь голов в 16 матчах за команду. Помимо «Сантоса», Неймар успел поиграть за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

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