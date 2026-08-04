Отец Неймара заявил, что его сын не на 100% завершил карьеру в сборной. Футболист ответил

Отец Неймара прокомментировал решение сына завершить карьеру в сборной Бразилии после чемпионата мира 2026 года.

Отец Неймара выразил мнение, что футболист ещё может вернуться в стан пентакампеонов: «Я не могу гарантировать, что он на 100% закончил выступать в сборной Бразилии. Возможно, он ещё вернётся».

Неймар ответил: «Это же не мой отец играет!» (смеётся) — слова Неймара и его отца приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил 80 голов за 130 матчей на национальном уровне. В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призёром Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013).