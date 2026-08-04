Вальдано рассказал о ключевой разнице между Роналду и Месси

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано рассказал, в чём состоит разница между Криштиану Роналду и Лионелем Месси в плане влияния на ход игры.

«Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времён. Дело в том, что он уже в определённом возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси. Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси – дальше от неё, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси – с самой игрой», – приводит слова Вальдано A Bola.

На завершившемся чемпионате мира-2026 Роналду установил антирекорд всех времён, а сборная Португалии уступила в 1/8 финала команде Испании (0:1). Месси дошёл до финала со сборной Аргентины, где также проиграл Испании — 0:1 в дополнительное время.