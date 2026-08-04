Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая рассказал, почему сорвался трансфер Жуана Сантоса из «Гёзтепе» в ЦСКА.
– Болельщики ЦСКА надеялись, что на этой неделе будет новый нападающий – Жуан из «Гёзтепе», из сенсации прошлого сезона.
– Вы знаете историю про него (обращается к Александру Дорскому. – Прим. «Чемпионата»)?
– Я знаю, что его не будет.
– По какой причине?
– Посчитали, что очень дорого.
– Знаете, кто посчитал? Тренер (Дмитрий Игдисамов. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что не уверен, что Жуан их усилит так сильно.
– Насколько я понимаю, это был один из игроков, который нравился всем в клубе.
– Кроме тренера.
– Тренеру тоже нравился.
– Тогда какая разница тренеру, сколько он стоит? Тренер отвечает за бабки в этом клубе? Насколько я знаю, когда на совете вопрос дошёл до тренера, он сказал, что не уверен, что Жуан усилит команду за эту цену. Хотя у Жуана и «Гёзтепе» был сильный сезон в прошлом году!», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Ранее стало известно, что ЦСКА отказался от трансфера Жуана Сантоса перед медосмотром, в московском клубе посчитали, что € 15 млн за форварда турецкого «Гёзтепе» — слишком большая сумма.