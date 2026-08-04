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Арда Туран высказался о месте проведения домашних матчей «Шахтёра» в Лиге чемпионов

Арда Туран высказался о месте проведения домашних матчей «Шахтёра» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран прокомментировал вопрос о том, где донецкий клуб будет проводить домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов.

«По поводу будущего места проведения матчей Лиги чемпионов лучше обратиться к Сергею Анатольевичу Палкину или Дарио Срне. Когда локация будет окончательно утверждена, они смогут дать точный ответ.

В любом случае, где бы нам ни пришлось проводить домашние матчи, мы будем рады видеть украинских болельщиков и поклонников «Шахтёра». Очень рассчитываем на их поддержку и ту замечательную атмосферу, которую они могут создать для нас в любой части мира», — сказал Туран, слова которого приводит «Украинский футбол».

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» может проводить домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов в Лондоне, однако официального подтверждения этой информации клуб пока не давал.

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