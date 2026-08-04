Стал известен возможный новый клуб Михаила Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французской Лиге 1. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил лондонский клуб, вероятнее всего, не рассчитывает на 25-летнего украинца в сезоне-2026/27.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны нескольких клубов, в том числе «Ковентри». Однако теперь источник утверждает, что «Челси» намерен отправить футболиста в аренду в «Страсбург».

Отмечается, что французский клуб также заинтересован в подписании украинского вингера. Сделку может облегчить тот факт, что «Челси» и «Страсбург» входят в структуру компании BlueCo и имеют одного владельца.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик присоединился к «Челси» на предсезонном турне в Гонконге после того, как в конце июля с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.