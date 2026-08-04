«Я всем советую испить футбол до последней капли». Вальдано — о завершении карьеры Роналду

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано ответил на вопрос о том, стоит ли 41-летнему форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершить карьеру.

«Я советую всем футболистам испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Кройфф оказался в «Леванте», Пеле – в «Космосе», Марадона перешёл в «Ньюэллс» и провёл всего один матч… Но Кройфф остаётся Кройффом, Пеле остаётся Пеле, а Марадона остаётся Марадоной», – приводит слова Вальдано A Bola.

На завершившемся чемпионате мира-2026 Роналду установил антирекорд всех времён, а команда Португалии уступила в 1/8 финала сборной Испании (0:1).