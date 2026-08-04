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Сын Александра Соболева, оскорблявший «Зенит», стал тренироваться в академии клуба

Сын Александра Соболева, оскорблявший «Зенит», стал тренироваться в академии клуба
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Сын нападающего «Зенита» Александра Соболева Сергей начал заниматься в академии петербургского клуба.

Об этом стало известно после публикации супруги футболиста Елены Соболевой в социальных сетях. Она выложила фотографию, на которой мальчик поднимается по ступеням к входу в академию «Зенита» в тренировочной экипировке клуба.

«Когда ты успел стать таким взрослым, мой кабанчик???», — подписала снимок Елена Соболева. Девушка также добавила, что Сергей провёл первую тренировку.

Фото: Скрин из соцсетей Елены Соболевой

Стоит отметить, что в 2024 году, ещё до перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит», в социальных сетях распространялось видео, на котором его сын во время прямого эфира негативно высказывался о петербургском клубе. После этого сам футболист заявил, что полностью не разделяет слова ребёнка.

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