Сын Александра Соболева, оскорблявший «Зенит», стал тренироваться в академии клуба

Сын нападающего «Зенита» Александра Соболева Сергей начал заниматься в академии петербургского клуба.

Об этом стало известно после публикации супруги футболиста Елены Соболевой в социальных сетях. Она выложила фотографию, на которой мальчик поднимается по ступеням к входу в академию «Зенита» в тренировочной экипировке клуба.

«Когда ты успел стать таким взрослым, мой кабанчик???», — подписала снимок Елена Соболева. Девушка также добавила, что Сергей провёл первую тренировку.

Фото: Скрин из соцсетей Елены Соболевой

Стоит отметить, что в 2024 году, ещё до перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит», в социальных сетях распространялось видео, на котором его сын во время прямого эфира негативно высказывался о петербургском клубе. После этого сам футболист заявил, что полностью не разделяет слова ребёнка.