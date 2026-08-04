40-летний Эдин Джеко подписал новый контракт с «Шальке»

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко продолжит выступать за «Шальке». Немецкий клуб объявил о подписании нового контракта с 40-летним форвардом.

Новое соглашение рассчитано на один сезон. Во вторник, 4 августа, Джеко присоединится к тренировкам команды и продолжит играть под 10-м номером.

«Я, как и прежде, полон желания добиваться успеха и хочу помочь нашей команде и в Бундеслиге.

С тех пор как я присоединился к «Шальке» зимой, я стал частью отличной команды и почувствовал невероятную поддержку наших болельщиков. Выход в Бундеслигу — одно из самых ярких событий в моей карьере. Это было невероятно. Футбол на протяжении всей моей жизни приносил мне радость и мотивировал меня», — сказал Джеко после подписания нового соглашения.

Сезон-2026/27 станет для боснийского нападающего 23-м в профессиональной карьере.

Босниец перешёл в «Шальке» зимой 2026 года в статусе свободного агента и помог клубу выиграть Вторую Бундеслигу по итогам сезона-2025/26, добившись повышения в классе. После истечения предыдущего контракта 30 июня он вновь стал свободным агентом, однако стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Во второй части прошлого сезона Джеко провёл за «Шальке» 11 матчей во Второй Бундеслиге, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Также летом он сыграл три матча за сборную Боснии и Герцеговины на чемпионате мира 2026 года, где команда дошла до стадии 1/16 финала.