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«Я не думал дважды». Бернарду Силва — о предложении перейти в «Реал»

«Я не думал дважды». Бернарду Силва — о предложении перейти в «Реал»
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Полузащитник Бернарду Силва поделился эмоциями после того, как провёл первую тренировку с «Реалом».

«Много раз сыграв против «Реала», можно почувствовать значимость клуба, то, как здорово быть здесь, как здорово играть на «Сантьяго Бернабеу», очень внушительном стадионе. Когда мне позвонил «Реал», невозможно было отказать. Я не думал дважды. Также помогает то, что я нахожусь близко к семье, близко к Португалии, в очень похожей культуре. Но мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чём свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Я очень счастлив», – приводит слова Силвы Marca.

Португальский футболист присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье, перейдя из «Манчестер Сити».

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