37-летний Генрих Мхитарян рассказал о своём 20-м сезоне в профессиональном футболе

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился эмоциями перед своим 20-м сезоном в профессиональном футболе и рассказал о роли самого опытного игрока в составе миланского клуба.

«Это мой 20-й сезон как профессионала. Я очень счастлив, и это много для меня значит. Это означает, что, возможно, на протяжении своей карьеры я всё делал правильно. Именно поэтому мне удалось играть так долго.

Я самый старший в команде и стараюсь быть примером для молодых игроков. Пытаюсь делать всё правильно и показывать им то, чему они могут научиться. Это очень важно — я должен им помогать. Я делаю это как на поле, так и за его пределами, а дальше уже зависит от них, захотят ли они учиться. Мы одна команда, одна семья и должны вместе добиваться своих целей», — сказал Мхитарян, слова которого приводит сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, ранее «Интер» объявил о продлении контракта с 37-летним армянским полузащитником до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Мхитарян провёл 39 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.