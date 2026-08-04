Криштиану Роналду пригласил Макгрегора и Хабиба на свою свадьбу — MMA Weekly

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пригласил на свою свадьбу с Джорджиной Родригес бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, сообщает издание MMA Weekly.

О том, что Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в следующие выходные на Мадейре, стало известно в воскресенье, 2 августа.

В списке приглашённых гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed, телеведущий Пирс Морган и многие другие.

Роналду и Джорджина поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвёздочном отеле. Гостей отеля уведомили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько барных зон.

Фуншал — родной город и место рождения Роналду. Португальский игрок сделал предложение модели в 2025 году. Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года.