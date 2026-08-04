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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о возможном переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о возможном переходе в «ПСЖ»
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал информацию о возможном переходе в «ПСЖ». Слова испанского футболиста приводит инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на интервью CNN.

«В футболе всё может измениться за одну минуту. Никогда не знаешь, что произойдёт. Я должен быть готов ко всему», — сказал Торрес.

Ранее СМИ сообщали, что «ПСЖ» проявляет интерес к 25-летнему испанскому форварду. При этом сам футболист не стал ни подтверждать, ни опровергать возможность смены клуба.

В минувшем сезоне Ферран Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами.

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