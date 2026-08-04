15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаверц призвал «Арсенал» выйти на новый уровень. В прошлом сезоне клуб выиграл АПЛ

Хаверц призвал «Арсенал» выйти на новый уровень. В прошлом сезоне клуб выиграл АПЛ
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц заявил о желании «канониров» выиграть в новом сезоне все трофеи.

«Думаю, мы можем и должны идти дальше. Вы видите, как другие команды становятся лучше, поэтому нам нужно вновь выйти на новый уровень. Для этого мы все здесь, для этого тренируемся, играем эти товарищеские матчи, чтобы вновь достичь своих целей в сезоне. Думаю, мы хотим выиграть все трофеи. Для этого мы здесь. В последние пару сезонов мы многое упустили. Теперь мы выиграли английскую Премьер-лигу, но можем добиться гораздо большего.

Чтобы это случилось, мы должны выйти на новый уровень. Знаем, насколько длинный сезон и как тяжело даются турниры. В новом сезоне хотим снова выступить лучше и вновь добиться успеха», – приводит слова Хаверца Daily Mail.

В прошлом сезоне лондонский клуб стал чемпионом АПЛ и дошёл до финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android