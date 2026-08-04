Хаверц призвал «Арсенал» выйти на новый уровень. В прошлом сезоне клуб выиграл АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц заявил о желании «канониров» выиграть в новом сезоне все трофеи.

«Думаю, мы можем и должны идти дальше. Вы видите, как другие команды становятся лучше, поэтому нам нужно вновь выйти на новый уровень. Для этого мы все здесь, для этого тренируемся, играем эти товарищеские матчи, чтобы вновь достичь своих целей в сезоне. Думаю, мы хотим выиграть все трофеи. Для этого мы здесь. В последние пару сезонов мы многое упустили. Теперь мы выиграли английскую Премьер-лигу, но можем добиться гораздо большего.

Чтобы это случилось, мы должны выйти на новый уровень. Знаем, насколько длинный сезон и как тяжело даются турниры. В новом сезоне хотим снова выступить лучше и вновь добиться успеха», – приводит слова Хаверца Daily Mail.

В прошлом сезоне лондонский клуб стал чемпионом АПЛ и дошёл до финала Лиги чемпионов.