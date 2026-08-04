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Гурцкая рассказал, когда ЦСКА может уволить Игдисамова

Гурцкая рассказал, когда ЦСКА может уволить Игдисамова
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Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая оценил перспективы Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

«Дам неутешительный прогноз: до зимы Игдисамов точно не доработает. Он не доработает до первой паузы на сборную. После шести туров ЦСКА задумается о смене тренера», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

1 июня армейцы утвердили специалиста в должности, подписав с ним контракт по схеме «2+2». Ранее он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини в начале мая.

Также Игдисамов работал в академии столичного клуба и возглавлял молодёжную команду, а с 2019 года входил в тренерский штаб основной команды.

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