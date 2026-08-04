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«Галатасарай» готовит новое улучшенное предложение по трансферу Батракова — журналист

«Галатасарай» готовит новое улучшенное предложение по трансферу Батракова — журналист
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«Галатасарай» не оставляет попыток подписать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщил турецкий журналист Кая Темель.

По информации источника, стамбульский клуб намерен повысить сумму предложения и в ближайшее время направить «Локомотиву» новый оффер за российского футболиста.

«Галатасарай» сделает новое предложение по Алексею Батракову, увеличив сумму трансфера», — написал Темель в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оценивает 21-летнего полузащитника в € 30 млн, тогда как «Галатасарай» рассчитывает оформить сделку примерно за € 20 млн.

Батракову 21 год. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 28 млн.

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