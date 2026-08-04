«Бился за свои бабки и получил их». Гурцкая — о новой зарплате Барко в «Спартаке»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на тему вероятного нового контракта аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко с московским «Спартаком».

«У Барко [в «Спартаке»] намного больше условия, чем у Даку. У него € 4,5 млн [в год], а у Даку будет € 3 млн. Ну, с бонусами — € 3,5 млн. Чисто гипотетически [переподписание Барко] может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат. Барко за свои бабки бился, и он их получил», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Ранее появилась информация, что Барко продлит трудовой договор со «Спартаком» до лета 2030 года, несмотря на предметный интерес аргентинских «Индепендьенте» и «Ривер Плейт».

После победы «Спартака» над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ Барко обратился к болельщикам.