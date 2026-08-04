Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года — журналист

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко останется в московском клубе. Контракт аргентинского футболиста был продлён до 2030 года, сообщает журналист Пабло Оливейра в Х.

По информации источника, все слухи о возможном уходе Барко в текущее трансферное окно являются беспочвенными. «Спартак» не намерен расставаться с одним из ключевых игроков команды.

Отмечается, что руководство красно-белых считает 27-летнего хавбека незаменимым футболистом и не собирается ослаблять состав в борьбе за чемпионский титул.

«Барко остаётся! Клуб закрыл любые возможности для его ухода, чтобы сохранить сильную команду в борьбе за вершину», — написал Оливейра в социальных сетях.

Барко перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт». После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке таблицы РПЛ.