15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» за трансфер Баркола больше € 100 млн — Фабрицио Романо

«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» за трансфер Баркола больше € 100 млн — Фабрицио Романо
Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» начали официальные переговоры по трансферу нападающего Брэдли Баркола.

По информации журналиста, английский клуб обозначил первоначальную сумму предложения в размере более € 100 млн, однако эта сумма пока значительно ниже требований парижан.

Отмечается, что сам Баркола заинтересован в переходе в «Ливерпуль». Ранее Романо сообщал об этом желании игрока ещё с мая.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» провёл переговоры по трансферу Забарного из «ПСЖ» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android