«Ливерпуль» предложил «ПСЖ» за трансфер Баркола больше € 100 млн — Фабрицио Романо

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсети X, что «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» начали официальные переговоры по трансферу нападающего Брэдли Баркола.

По информации журналиста, английский клуб обозначил первоначальную сумму предложения в размере более € 100 млн, однако эта сумма пока значительно ниже требований парижан.

Отмечается, что сам Баркола заинтересован в переходе в «Ливерпуль». Ранее Романо сообщал об этом желании игрока ещё с мая.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.