Семшов назвал двух лучших футболистов РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал двух лучших игроков чемпионата страны на старте нового сезона.

«Глушенков — один из лучших игроков чемпионата прямо сейчас. Но нужно не забывать и про Кривцова, который провёл прекрасные матчи с «Рубином» и с «Факелом», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» — клуб из Санкт-Петербурга выиграл в выездном матче со счётом 3:0. Это первый хет-трик сезона-2026/2027 в РПЛ.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оформил дубль в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2). В игре 1-го тура с «Рубином» хавбек отметился забитым мячом.

Глушенков и Кривцов вошли в сборную 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата».