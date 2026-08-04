15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будут эксперименты». Сенников — о матче между «Локомотивом» и ЦСКА в Кубке России

«Будут эксперименты». Сенников — о матче между «Локомотивом» и ЦСКА в Кубке России
Комментарии

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что ожидает хороший футбол в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

Матч пройдёт во вторник, 4 августа, на «РЖД Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что будут эксперименты. ЦСКА и «Локомотив» дадут сыграть игрокам, которые, как правило, остаются в запасе. Посмотрим, у кого длиннее скамейка. Матч будет интересным. Схемы у команд похожи, обе команды играют флангами — есть зеркальность в этом противостоянии», — сказал Сенников в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в истории и сравнялся с «Локомотивом» — никто не побеждал в данном турнире чаще московских клубов.

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
«Локомотив» — ЦСКА. Голы в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android