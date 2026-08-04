«Будут эксперименты». Сенников — о матче между «Локомотивом» и ЦСКА в Кубке России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, что ожидает хороший футбол в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

Матч пройдёт во вторник, 4 августа, на «РЖД Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Думаю, что будут эксперименты. ЦСКА и «Локомотив» дадут сыграть игрокам, которые, как правило, остаются в запасе. Посмотрим, у кого длиннее скамейка. Матч будет интересным. Схемы у команд похожи, обе команды играют флангами — есть зеркальность в этом противостоянии», — сказал Сенников в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в истории и сравнялся с «Локомотивом» — никто не побеждал в данном турнире чаще московских клубов.