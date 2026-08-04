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Стало известно, где может продолжить карьеру Виктор Цыганков

Стало известно, где может продолжить карьеру Виктор Цыганков
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У полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова есть несколько вариантов продолжения карьеры за пределами Испании. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своём подкасте.

По его информации, интерес к 28-летнему футболисту проявляют клубы из чемпионата Турции и МЛС. Среди потенциальных претендентов называются турецкий «Трабзонспор» и «Нью-Йорк Сити».

Главной проблемой для возможного трансфера остаётся позиция «Жироны». Каталонский клуб готов рассмотреть продажу украинца, но рассчитывает получить за него около € 10 млн и не планирует снижать требования.

Сам Цыганков, как утверждает журналист, недоволен такой оценкой своей стоимости. Отмечается, что футболист хочет обсудить ситуацию и найти компромисс, а не форсировать уход из команды.

Контракт Цыганкова с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года. Уже через полгода игрок сможет начать переговоры с другими клубами и подписать предварительное соглашение в соответствии с правилами.

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