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Локомотив Москва — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» М — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группы D Фонбет Кубка России, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре турнира железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В финале красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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