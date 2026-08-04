Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 4 августа

Сегодня, 4 августа, состоятся матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 4 августа (время московское):

16:15. «Акрон» – «Ростов»;

18:30. «Родина» – «Рубин»;

18:30. «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»;

20:45. «Локомотив» – ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).