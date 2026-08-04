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Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд сезона-2026/2027: расписание матчей на 4 августа

Лига чемпионов УЕФА, третий квалификационный раунд: расписание матчей на 4 августа
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Сегодня, 4 августа, пройдёт ряд первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится восемь встреч.

Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, 4 августа (время московское):

19:00. «Арарат-Армения» – «Целе»;
19:00. «Мьельбю» – «Слован» Братислава;
20:30. «Хапоэль» – «Црвена Звезда»;
20:30. «Левски» – «Кайрат»;
21:00. «Спарта» Прага – «Лион»;
21:00. «Олимпиакос» – «НЕК Неймеген»;
21:00. «Юнион» – «Будё-Глимт»;
21:00. «Динамо» Загреб – «Кауно Жальгирис».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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