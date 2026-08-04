«Акрон» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:15 мск

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Акрон» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ростов» и «Акрон» начинают свой путь в Кубке России с группы D, где также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).