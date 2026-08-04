Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 4 августа

Сегодня, 4 августа, пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 4 августа (время московское):

22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – «Иберия 1999» (Грузия);

22:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Эгнатия» (Албания).

Встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 пройдут с 4 по 13 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0 на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция.