Константин Генич назвал главное впечатление от матчей 2-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич выделил главное впечатление по итогам игр 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Давайте о каком-то самом главном впечатлении этого тура. Картинка, какой-то яркий эпизод, который является для вас символичным, может быть, ярким?

— Можно, я три выделю?

— Нет.

— Три. Даку и трогательное прощание. Ошибка Шелии, потому что она поставила восклицательный знак в этом туре, в котором забили все, кроме «Оренбурга». «Спартак» красиво вернулся в игру с голом Ву и ошибкой Шелии… И гол между ног Агкацеву от Сутормина, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».