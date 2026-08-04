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109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка. Слуцкий подвёл итоги работы в Китае

«109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка». Слуцкий подвёл итоги работы в Китае
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Российский специалист Леонид Слуцкий, ранее занимавший пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», опубликовал пост в социальной сети. Ранее Слуцкий объявил об уходе в отставку на пресс-конференции после третьего подряд поражения команды в чемпионате.

«В Китае любят цифрами, запомню так: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город — полтора миллиарда впечатлений. Спасибо, Шанхай! Вперёд «Шэньхуа»!» — написал Слуцкий в соцсети.

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.

Ранее на протяжении карьеры Леонид Слуцкий работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе», «Рубине» и других командах. С московскими армейцами специалист трижды стал чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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