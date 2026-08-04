«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Динамо» из Махачкалы и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с «Балтикой» (20 августа), а самарский клуб проведёт матч с «Зенитом» (19 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).