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Динамо Махачкала — Крылья Советов: онлайн-трансляция матча Кубка России 2026/2027 начнется в 18:30 мск

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Динамо» из Махачкалы и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с «Балтикой» (20 августа), а самарский клуб проведёт матч с «Зенитом» (19 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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