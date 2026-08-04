«Его берут, чтобы бороться за чемпионство». Квеквескири — о Даку в «Спартаке»

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

— Он больше сил будет отдавать комбинационным атакующим действиям?

— Конечно. Он просто перекрывает линию передач, спокойно обороняется, [будет] более свежий, когда уже нужно атаковать за спину.

— Твой прогноз: сколько забьёт Даку за оставшиеся 28 туров?

— Повторюсь, я не знаю, сколько он забьёт и так далее. Главное, они его берут для того, чтобы бороться за чемпионство. У них задача — выиграть РПЛ.

— Теперь все козыри на руках?

— Конечно, да, — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».