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«Его берут, чтобы бороться за чемпионство». Квеквескири — о Даку в «Спартаке»

«Его берут, чтобы бороться за чемпионство». Квеквескири — о Даку в «Спартаке»
Комментарии

Бывший защитник «Оренбурга» и «Факела» Ираклий Квеквескири оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

— Он больше сил будет отдавать комбинационным атакующим действиям?
— Конечно. Он просто перекрывает линию передач, спокойно обороняется, [будет] более свежий, когда уже нужно атаковать за спину.

— Твой прогноз: сколько забьёт Даку за оставшиеся 28 туров?
— Повторюсь, я не знаю, сколько он забьёт и так далее. Главное, они его берут для того, чтобы бороться за чемпионство. У них задача — выиграть РПЛ.

— Теперь все козыри на руках?
— Конечно, да, — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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