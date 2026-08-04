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Кучаев: у Чалова есть шансы заиграть в «ПАОКе» после травмы — всё в его руках

Кучаев: у Чалова есть шансы заиграть в «ПАОКе» после травмы — всё в его руках
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о перспективах нападающего Фёдора Чалова в греческом клубе «ПАОК» после травмы мениска. В начале июля форвард получил повреждение во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

— Я общаюсь с Чаловым. Должны встретиться на днях в Москве.

— Есть ли у него шансы заиграть в «ПАОКе» после восстановления от травмы?
— Конечно, всё в его руках. После такой травмы мениска можно спокойно вернуться в строй. Я же играю, а у него всё намного легче.

— Многие говорят, что ему пора обратно в РПЛ.
— Вот поэтому я абстрагировался от новостей, — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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