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«Аякс» объявил о переходе тер Штегена, выступавшего за «Барселону»

«Аякс» объявил о переходе тер Штегена, выступавшего за «Барселону»
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Пресс-служба амстердамского «Аякса» объявила о переходе немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, выступавшего за каталонскую «Барселону». Голкипер присоединился к нидерландскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.

Тер Штеген защищал цвета «Барселоны» с 2014 года. Вторую часть сезона-2025/2026 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

«Аякс» по итогам прошлой кампании стал пятым в Эредивизии. В Кубке Нидерландов команда дошла до стадии 1/8 финала, а в Лиге чемпионов УЕФА не смогла преодолеть общий этап. В новом сезоне «Аякс» выступит в Лиге конференций.

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