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Федерация Чили разрешила Возинье играть под псевдонимом в Коло‑Коло

Федерация Чили разрешила Возинье играть под псевдонимом в «Коло‑Коло» — ESPN
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья подписал контракт с чилийским клубом «Коло-Коло», и ему было разрешено выступать под своим псевдонимом, сообщает ESPN.

В чемпионате Чили существует правило, согласно которому на игровых футболках должны быть указаны только настоящие фамилии игроков. Однако Возинья, настоящее имя которого Жозимар Жозе Эвора Диаш, обрёл известность во время чемпионата мира 2026 года именно под своим прозвищем. Благодаря выступлению на турнире его аудитория в социальных сетях увеличилась с нескольких тысяч до миллионов подписчиков.

По решению футбольной федерации Чили для 40-летнего вратаря было сделано исключение, одобренное также другими клубами чемпионата. Это решение поддержали в «Коло-Коло» и сам Возинья, который в понедельник, 3 августа, подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

Возинья ранее находился в статусе свободного агента, а его последней командой был португальский клуб «Шавиш». На чемпионате мира 2026 года он в составе сборной Кабо-Верде достиг стадии 1/16 финала, где их команда уступила сборной Аргентины в дополнительное время со счётом 2:3. За четыре матча на турнире Возинья пропустил пять мячей. Также он был признан вратарём символической сборной чемпионата по версии пользователей сайта ФИФА.

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