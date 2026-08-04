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«Большая и мощная фигура». Сёмин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ

«Большая и мощная фигура». Сёмин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ
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Экс-тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». В воскресенье, 2 августа, команда потерпела поражение от «Ляонин Тежэнь» со счётом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая. Это стало третьим поражением подряд для «Шанхай Шэньхуа», который с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с клуба были сняты 10 очков в результате антикоррупционного расследования.

Китай — Суперлига . 21-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Ляонин Тежэнь
Окончен
3 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Жеффиньо – 9'     2:0 Кунимото – 32'     2:1 Минейро – 71'     3:1 Жеффиньо – 86'    

«Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного. Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона. Слуцкий — это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года по август 2026 года и дважды завоёвывал Суперкубок Китая. Ранее он тренировал английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс», а также казанский «Рубин». С 2009 по 2016 год Слуцкий занимал пост главного тренера ЦСКА и совмещал эту должность с работой в сборной России в сезоне-2015/2016.

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