«Большая и мощная фигура». Сёмин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ

Экс-тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». В воскресенье, 2 августа, команда потерпела поражение от «Ляонин Тежэнь» со счётом 1:3 в матче 21-го тура чемпионата Китая. Это стало третьим поражением подряд для «Шанхай Шэньхуа», который с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с клуба были сняты 10 очков в результате антикоррупционного расследования.

«Конечно, его опыт может быть полезен российскому футболу. Потому что тренеров такого уровня, как Леонид Слуцкий, у нас в чемпионате страны немного. Турнир только начался, и все тренеры команд должны быть при деле. А когда первенство будет в разгаре, то у кого-то, возможно, не получится добиться нужных результатов. Какие-то изменения ведь всегда происходят по ходу сезона. Слуцкий — это большая и мощная фигура, он многое знает в футболе. В России немало хороших команд, которые будут ему интересны», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года по август 2026 года и дважды завоёвывал Суперкубок Китая. Ранее он тренировал английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс», а также казанский «Рубин». С 2009 по 2016 год Слуцкий занимал пост главного тренера ЦСКА и совмещал эту должность с работой в сборной России в сезоне-2015/2016.