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«Украсил бы нашу лигу». Непомнящий — об отставке Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

«Украсил бы нашу лигу». Непомнящий — об отставке Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»
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Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера китайского клуба.

«Работа Слуцкого была вполне успешной на протяжении всего времени, но чуть-чуть чего-то не хватало, чтобы золото выиграть. Однако было два Суперкубка — это успех для команды, которая давно ничего не выигрывала. У «Шанхая» отобрали 10 очков. Думаю, эта ситуация перенапрягала Слуцкого и он не смог из неё вылезти. Он об отставке чуть ли не с удовольствием объявлял — гора с плеч свалилась. Не знаю, где Слуцкий окажется теперь, но он бы украсил нашу лигу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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