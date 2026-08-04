Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» — клуб из Ла Лиги проявляет интерес к игроку — TF

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть клуб в летнее трансферное окно — на это указывает его отсутствие в заявке на предсезонный тур; при этом мадридский «Атлетико» проявляет интерес к футболисту и рассматривает возможность его трансфера, сообщает Tribal Football.

Прошедший сезон-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Эвертоне» после того, как утратил место в основном составе «Манчестер Сити» при тренере Хосепе Гвардиоле. По возвращении в Манчестер летом Грилишу предстояло подтвердить свою востребованность в команде, однако планы осложнила травма ноги — из‑за неё игрок пропустил заключительные недели сезона.

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска воздержался от комментариев относительно перспектив Грилиша, при этом у футболиста остаётся один год по действующему контракту. Сам Грилиш отреагировал на слухи о своём положении в команде: он пояснил, что не включён в состав на азиатский предсезонный тур из‑за недостаточной физической готовности после восстановления от травмы.

По данным источника, «Атлетико» готов рассмотреть трансфер Грилиша, но финансовые условия могут стать препятствием для перехода: еженедельная зарплата игрока в «Манчестер Сити» составляет около £ 300 тыс. (€ 350 тыс.), а мадридский клуб не намерен предлагать сопоставимый уровень оплаты. В планах главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Грилиш рассматривается как кандидат на роль игрока ротации — в связке с Адемолой Лукманом и новичком команды Ли Кан Ином.