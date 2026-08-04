В академии «Зенита» показали первую тренировку сына Александра Соболева

Пресс-служба академии «Зенита» показала первую тренировку сына нападающего основной команды Александра Соболева Сергея, выложив соответствующий пост в телеграм-канале.

Отметим, в 2024 году, ещё до перехода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит», в социальных сетях распространялось видео, на котором его сын во время прямого эфира негативно высказывался о петербургском клубе. В частности, семилетний мальчик называл «Зенит» позором российского футбола. После этого нападающий заявил, что не разделяет слова ребёнка.

Александру Соболеву 29 лет, в нынешнем сезоне он провёл три матча за «Зенит» в рамках Альфа-Банк РПЛ и Суперкубка России, забив три гола.