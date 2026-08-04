Непомнящий: Глушенков — игрок высочайшего уровня, но для лидерства нужна харизма

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове, оценив его игровые качества и потенциал в роли лидера команды. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0) Глушенков оформил хет-трик.

«Надо знать, что из себя представляет эта фигура. Он очень интересный человек — не радуется, не празднует голы. У меня нет сомнений, что Глушенков — игрок высочайшего уровня. Но чтобы быть лидером, нужна харизма. Партнёры должны к тебе тянуться, а я бы не сказал, что к Глушенкову все тянутся», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.