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Непомнящий: Глушенков — игрок высочайшего уровня, но для лидерства нужна харизма

Непомнящий: Глушенков — игрок высочайшего уровня, но для лидерства нужна харизма
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Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове, оценив его игровые качества и потенциал в роли лидера команды. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» (3:0) Глушенков оформил хет-трик.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

«Надо знать, что из себя представляет эта фигура. Он очень интересный человек — не радуется, не празднует голы. У меня нет сомнений, что Глушенков — игрок высочайшего уровня. Но чтобы быть лидером, нужна харизма. Партнёры должны к тебе тянуться, а я бы не сказал, что к Глушенкову все тянутся», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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