15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Это чистая выдумка. В ФИФА отрицают контакты Джанни Инфантино с Трампом

«Это чистая выдумка». В ФИФА отрицают контакты Джанни Инфантино с Трампом
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) официально опровергла информацию о контактах главы организации Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент ФИФА якобы пытался заручиться поддержкой американских политиков для участия в предстоящих выборах главы организации. Помощник госсекретаря США Дилан Джонсон подтвердил ранее недостоверность этих сведений.

«Президент ФИФА не совершал никаких звонков президенту США или кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – говорится в сообщении организации в соцсети.

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года.

Материалы по теме
Госсекретарь США ответил на слухи, что Инфантино хочет сохранить пост в ФИФА через Трампа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android