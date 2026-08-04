«Это чистая выдумка». В ФИФА отрицают контакты Джанни Инфантино с Трампом

Международная федерация футбола (ФИФА) официально опровергла информацию о контактах главы организации Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент ФИФА якобы пытался заручиться поддержкой американских политиков для участия в предстоящих выборах главы организации. Помощник госсекретаря США Дилан Джонсон подтвердил ранее недостоверность этих сведений.

«Президент ФИФА не совершал никаких звонков президенту США или кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – говорится в сообщении организации в соцсети.

Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года.