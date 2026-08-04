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Фенербахче проявляет интерес к форварду Манчестер Юнайтед — TF

«Фенербахче» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» — TF
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может сменить клуб: турецкий «Фенербахче» проявляет к игроку серьёзный интерес и готов предложить значительную сумму за его трансфер, сообщает Tribal Football.

По информации источника, представители «Фенербахче» уже вышли на связь с окружением Рашфорда, чтобы обсудить условия потенциальной сделки. Руководство турецкого клуба намерено усилить состав в борьбе за чемпионский титул. «Фенербахче» стремится прервать длительную паузу без трофеев, которая длится с сезона-2013/2014.

В минувшем сезоне 28‑летний футболист выступал на правах аренды за «Барселону». В 49 матчах он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Этот показатель стал лучшим для Рашфорда с сезона-2022/2023. При этом у каталонского клуба имелась опция выкупа игрока за £ 26 млн (€ 30 млн), однако «Барселона» приняла решение отказаться от этой возможности, сделав ставку на подписание Энтони Гордона и Карима Адейеми.

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