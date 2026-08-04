AS: Родри озвучил свою позицию по поводу трансфера в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри сообщил руководству «Барселоны», что в случае возвращения в чемпионат Испании он намерен продолжить карьеру только в мадридском «Реале». Об этом сообщило издание AS.

Ранее каталонский клуб начал рассматривать возможность подписания испанского футболиста из-за серьёзной травмы полузащитника Френки де Йонга. Сообщалось, что «Барселона» готова сделать официальный запрос и выкупить игрока за € 50 млн, если он согласится сменить команду. Однако обладатель «Золотого мяча» уже принял решение в пользу мадридцев.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2027 года.

Полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. В финале турнира сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 д. вр.