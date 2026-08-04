Сбер представил ИИ-решения для тренеров спортивных клубов

Исследователи из команды Sber AI Сбербанка провели конференцию, посвящённую применению технологий генеративного искусственного интеллекта, компьютерного зрения и больших данных в футболе. В кампусе СберУниверситета собрались руководители и тренеры региональных школ-партнёров совместного проекта ПФК ЦСКА и Агентства стратегических инициатив «Футбольное будущее». В конференции приняли участие свыше 80 экспертов спорта – помимо тренеров, заинтересованность в новых инструментах проявили скауты, аналитики и специалисты спортивной медицины.

На конференции команда исследователей AI4SPORT во главе с руководителем направления по внедрению ИИ в спортивную индустрию Сбербанка Константином Митиным представила ключевые продукты для поддержки тренерской и управленческой деятельности. Участникам рассказали, как генеративный ИИ помогает на всех этапах: от скаутинга и выбора состава до ежедневных тренировок и аналитики.

Разработчики подчеркнули, что технологии создаются в тесном контакте с футбольным сообществом. Обратная связь от тренеров, скаутов и функционеров позволяет делать ИИ-решения по-настоящему полезными — для подготовки молодых игроков и развития российского футбола в целом.

«Проект «Футбольное будущее» даёт нам возможность внедрять AI-инструменты непосредственно в работу детских тренеров, помогать им анализировать тренировочный процесс, получать объективную обратную связь и принимать более точные решения. При этом диалог с наставниками позволяет нам совершенствовать наши продукты, делая их действительно полезными для российского футбола и развития молодых спортсменов», – рассказал Семён Будённый, управляющий директор, начальник управления развития перспективных технологий Сбербанка.