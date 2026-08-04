«Кто разбирается, всё прекрасно видит». Зобнин — о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин оценил судейство в матче 2‑го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Ахматом». Главным арбитром этой встречи был Антон Фролов. Победу в игре отпраздновали футболисты красно-белых — 2:1.

— Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?

— Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг всё видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, всё прекрасно видят.

— Фролов объяснил, за что дал тебе жёлтую карточку?

— За то, что я фолил. Я спросил — мне сказали так. Понимал, что, если начну спорить, мне дадут вторую жёлтую. Поэтому принял как есть, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».