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«Кто разбирается, всё прекрасно видит». Зобнин — о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»

«Кто разбирается, всё прекрасно видит». Зобнин — о судействе в матче «Спартак» — «Ахмат»
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Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин оценил судейство в матче 2‑го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Ахматом». Главным арбитром этой встречи был Антон Фролов. Победу в игре отпраздновали футболисты красно-белых — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?
— Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг всё видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, всё прекрасно видят.

— Фролов объяснил, за что дал тебе жёлтую карточку?
— За то, что я фолил. Я спросил — мне сказали так. Понимал, что, если начну спорить, мне дадут вторую жёлтую. Поэтому принял как есть, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

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