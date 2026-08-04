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Непомнящий скептически оценил трансфер Даку в «Спартак»

Непомнящий скептически оценил трансфер Даку в «Спартак»
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Российский тренер Валерий Непомнящий скептически оценил возможный трансфер центрального нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

«Трансфер хороший, но вопрос в том, насколько Даку готов адаптироваться к болельщикам, команде и игре. В «Рубине» он был единственным лидером, а здесь будет одним из лидеров. У меня не совсем оптимистичный прогноз. Не думаю, что ему легко удастся вписаться и в структуру игры, и в отношения с болельщиками. Но болельщики быстро прощают и забывают о политике, когда человек отдаётся полностью», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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